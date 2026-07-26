UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Arbonne

Marché Arbonne

dimanche 16 août 2026 · Arbonne

Marché Arbonne

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Place Harismendy
Ville
64210 Arbonne
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Arbonne

Marché

Place Harismendy Arbonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 09:00:00
fin : 2026-08-16 13:00:00

Date(s) :
2026-08-16

Cet été, le marché passe en mode piéton !
La place du Fronton devient entièrement piétonne pour vous permettre de flâner, faire vos achats et profiter pleinement de l’ambiance en toute sécurité. Le marché accueille deux nouveaux commerçants
un primeur avec de beaux fruits et légumes de saison, un fromager spécialisé dans les fromages de brebis, pour les amateurs de saveurs authentiques.
Ils rejoignent les stands d’huîtres, la paella, les plats africains et le boucher, qui font déjà vivre notre marché chaque semaine.   .

Place Harismendy Arbonne 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   mairie@arbonne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché

L’événement Marché Arbonne a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque

À voir aussi à Arbonne (Pyrénées-Atlantiques)