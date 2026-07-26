Informations pratiques

Arbonne

Marché

Place Harismendy Arbonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 09:00:00

fin : 2026-08-16 13:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Cet été, le marché passe en mode piéton !

La place du Fronton devient entièrement piétonne pour vous permettre de flâner, faire vos achats et profiter pleinement de l’ambiance en toute sécurité. Le marché accueille deux nouveaux commerçants

un primeur avec de beaux fruits et légumes de saison, un fromager spécialisé dans les fromages de brebis, pour les amateurs de saveurs authentiques.

Ils rejoignent les stands d’huîtres, la paella, les plats africains et le boucher, qui font déjà vivre notre marché chaque semaine. .

Place Harismendy Arbonne 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine mairie@arbonne.fr

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English : Marché

L’événement Marché Arbonne a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque