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Tournois Joko Berri Place de Fronton Arbonne

mercredi 23 septembre 2026 · Place de Fronton · Arbonne

Tournois Joko Berri Place de Fronton Arbonne

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Place de Fronton
Adresse
Fronton Arbonne
Ville
64210 Arbonne
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Arbonne

Tournois Joko Berri

Place de Fronton Fronton Arbonne Arbonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 19:00:00
fin : 2026-09-23

Date(s) :
2026-09-23

Le tournoi de pelote main nue Joko Berri, organisé par Lau Herri, revient au Biltoki du 22 août au 26 septembre.
Venez encourager les joueurs tous les mercredis de 19 h à 20 h et les samedis de 17 h à 18 h.   .

Place de Fronton Fronton Arbonne Arbonne 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   communication@arbonne.fr

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English : Tournois Joko Berri

L’événement Tournois Joko Berri Arbonne a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Pays Basque

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