Tours de roue au Moulin, Moulin de Courtelevant, Courtelevant
Tours de roue au Moulin, Moulin de Courtelevant, Courtelevant dimanche 28 juin 2026.
Tours de roue au Moulin Dimanche 28 juin, 14h00 Moulin de Courtelevant Territoire de Belfort
Accès sur réservation ; Tarifs : 6€ adultes ; 3€ enfants
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00
Visite guidée du Moulin de Courtelevant : animation de la roue à augets et des machines de meunerie
Déponstration de fabrication de farine de meules
Moulin de Courtelevant 10 rue de l’église 90100 Courtelevant 90100 Territoire de Belfort Bourgogne Franche Comté [{« type »: « email », « value »: « lemoulinmarion@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0650124769 »}]
Animation des machines du moulin à l’aide de la roue hydraulique Roue à augets – Moulin – Farine de meules
Patrick DUPUIS