Tours de roue au Moulin, Moulin de Courtelevant, Courtelevant

Tours de roue au Moulin Dimanche 28 juin, 14h00 Moulin de Courtelevant Territoire de Belfort

Accès sur réservation ; Tarifs : 6€ adultes ; 3€ enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Visite guidée du Moulin de Courtelevant : animation de la roue à augets et des machines de meunerie

Déponstration de fabrication de farine de meules

Moulin de Courtelevant 10 rue de l’église 90100 Courtelevant 90100 Territoire de Belfort Bourgogne Franche Comté [{« type »: « email », « value »: « lemoulinmarion@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0650124769 »}]

Animation des machines du moulin à l’aide de la roue hydraulique Roue à augets – Moulin – Farine de meules

Patrick DUPUIS