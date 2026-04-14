Tours et Détours à Dourbies, bibliothèque de DOURBIES, Dourbies

Tours et Détours à Dourbies Samedi 27 juin, 10h00 bibliothèque de DOURBIES Gard

Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

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Balade contée et dansée dans les ruelles du village de Dourbies