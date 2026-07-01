Tours et Détours au moulin de Saint-Michel, Moulin de Saint-Michel, Saint-Michel-les-Portes

Informations pratiques

Tours et Détours au moulin de Saint-Michel Samedi 19 septembre, 10h00 Moulin de Saint-Michel Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

10h/18h: Tout au long de la journée du samedi, des animations seront proposées à nos visiteurs: visites guidées du moulin, exposition d’objets (« tournés ou détournés »), atelier d’écriture, concours de kaplatours (qui montra la plus haute?), stand d’initiation au tir à l’arc; circuits sur l’eau et sur les arbres…

15h, conférence L’Eau source d’inspiration chez Arcabas, donnée par le conférencier Christophe Batailh;

17h30: Les festivités se termineront par un concours de récitation (au détour d’un texte, faites-nous rêver!)

Bienvenue à tous!

(PS: dimanche, possibilité de visite guidée sur demande)

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 06 08 09 64 86

Moulin de Saint-Michel 325, chemin de l’ancienne RN 75 38650 Saint-Michel-les-Portes Saint-Michel-les-Portes 38650 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

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