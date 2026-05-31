Tours et détours au pays des Pierres dorées, Bibliothèque municipale de Lozanne, Beynost

Tours et détours au pays des Pierres dorées 26 et 27 juin Bibliothèque municipale de Lozanne Ain

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T09:30:00+02:00 – 2026-06-27T12:30:00+02:00

Découvrir l’architecture rurale et ses caractères, les bâtiments témoignant de la vie et des activités de ses habitants. Chaque village a utilisé les pierres de ses carrières proches pour produire des ensembles typiques et différents. Les toits en tuiles rouges des hameaux gardent l’harmonie générale et accompagnent des petits patrimoines bien conservés.

Un Beaujolais proche de Lyon apprécié des promeneurs pour son authenticité. Une région qui change. Petites maisons des journaliers, fermes viticoles et leurs cuvages, vastes bâtiments ou anciennes demeures. Plus de 120 photos commentées présentent sur des panneaux muraux les découvertes à faire à chaque virage des petites routes et des chemins.

Présentée dans un ancien bâtiment de caractère restauré qui abrite maintenant la bibliothèque municipale de Lozanne et des activités culturelles, cette exposition sera ouverte pendant un mois aux heures d’ouverture de la bibliothèque du 28 mai au 29 juin 2026.

mardi 15h à 19h

mercredi 9h30 à 12h30 et 14h à 19h

jeudi 12h à 14h

vendredi 14h à 19h

samedi 9h30 à 12h30

Bibliothèque municipale de Lozanne 37 place de la gare Beynost 01700 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://bvabo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://bibliotheque.mairielozanne.fr »}]

Architecture en Beaujolais, les villages en pierres ocres qui brillent au soleil, la vie agricole, vigne et polyculture- exposition de photos dans le bâtiment rénové de la nouvelle bibliothèque escaliers puits

Marie-France Rochard