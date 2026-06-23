Tourtrès en fête ! Tourtrès
Tourtrès en fête ! Tourtrès samedi 8 août 2026.
Tourtrès
Tourtrès en fête !
Autour du moulin Tourtrès Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-08
Samedi
– 20h escargolade, magret, frites, concert de blues rock
Dimanche
– vide-grenier
-20h moules-frites, musiques 90’s-2000’s
– 23h feu d’artifice
Samedi
– 20h escargolade, magret, frites, concert de blues rock
Dimanche
– vide-grenier
-20h moules-frites, musiques 90’s-2000’s
– 23h feu d’artifice .
Autour du moulin Tourtrès 47380 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 86 55 40
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English : Tourtrès en fête !
Tourtrès celebrates! Discover this weekend’s program:
Saturday: 8pm Escargolade, faux-filet with DJ Luck Événementiel
Sunday: 9 a.m. tractor ride and exhibition, 12 p.m. faux-filet/frites, 8 p.m. chicken Axoa and pommes grenailles, with entertainment by Atmosfera Music and 11 p.m. fireworks!
L’événement Tourtrès en fête ! Tourtrès a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Vallée du Lot et Garonne