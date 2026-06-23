Tourtrès en fête ! Tourtrès samedi 8 août 2026.

Tourtrès

Tourtrès en fête !

Autour du moulin Tourtrès Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-08

Samedi

– 20h escargolade, magret, frites, concert de blues rock

Dimanche

– vide-grenier

-20h moules-frites, musiques 90’s-2000’s

– 23h feu d’artifice

Samedi

– 20h escargolade, magret, frites, concert de blues rock

Dimanche

– vide-grenier

-20h moules-frites, musiques 90’s-2000’s

– 23h feu d’artifice .

Autour du moulin Tourtrès 47380 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 86 55 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tourtrès en fête !

Tourtrès celebrates! Discover this weekend’s program:

Saturday: 8pm Escargolade, faux-filet with DJ Luck Événementiel

Sunday: 9 a.m. tractor ride and exhibition, 12 p.m. faux-filet/frites, 8 p.m. chicken Axoa and pommes grenailles, with entertainment by Atmosfera Music and 11 p.m. fireworks!

L’événement Tourtrès en fête ! Tourtrès a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Vallée du Lot et Garonne