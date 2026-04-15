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Tous à la ferme – Ferme de la Gaudinière, ferme de la Gaudinière, Bais

Tous à la ferme – Ferme de la Gaudinière, ferme de la Gaudinière, Bais

Tous à la ferme – Ferme de la Gaudinière, ferme de la Gaudinière, Bais dimanche 7 juin 2026.

Lieu : ferme de la Gaudinière

Adresse : La gaudinière 35680 Bais

Ville : 35680 Bais

Département : Ille-et-Vilaine

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tous à la ferme – Ferme de la Gaudinière Dimanche 7 juin, 10h30 ferme de la Gaudinière Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

ferme de la Gaudinière La gaudinière 35680 Bais Bais 35680 Ille-et-Vilaine Bretagne
Animations pour les enfants (circuit de mini-tracteurs, piscine de paille)

DR

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