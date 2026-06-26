TOUS À LA FERME ! Gabrias lundi 10 août 2026.

Gabrias

TOUS À LA FERME !

Goudard Gabrias Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 16:00:00

fin : 2026-08-10 18:00:00

Date(s) :

2026-08-10

Les lundis à la ferme !

Visite guidées des exploitations Dégustations de produits locaux

Visite du GAEC des Boulaines Elevage de vaches laitières .

Goudard Gabrias 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 02 14 contact@gevaudan-authentique.com

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English :

L’événement TOUS À LA FERME ! Gabrias a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-OT Gévaudan Destination