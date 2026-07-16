Visite du domaine de Cougoussac, Domaine de Cougoussac, Gabrias

Informations pratiques

Visite du domaine de Cougoussac 19 et 20 septembre Domaine de Cougoussac Lozère

Sans réservation. Tarif enfants à partir de 12 ans : 5€. Tarif adulte : 8€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Ce château de style médiéval retrace près de 2 000 ans d’histoire du Gévaudan.

Le site conserve notamment les vestiges d’une villa gallo-romaine. Au XIIIe siècle, Cogossac abritait une ferme hospitalière, avant de devenir, au XVIe siècle, le siège de l’une des douze seigneuries du Gévaudan.

Domaine de Cougoussac Cougoussac, 48100 Gabrias Gabrias 48100 Cougoussac Lozère Occitanie 06 25 60 88 30 Concidéré comme un palimpseste de l’histoire du Gévaudan, ce château médiéval retrace l’histoire du Gévaudan sur 2000 ans. Haut lieu de résistance huguenote en Gévaudan Cogossac, ce domaine fut le lieu de siège d’une des 12 seigneuries du Gévaudan durant le XVIe siècle. Outre la présence de vestiges d’une villa gallo-romaine, vous aurez la chance d’observer une ferme hospitalière du XIIIe siècle. À 12 km de Marvejols par la D1. Parking limité à 15 voitures.

Ce château de style médiéval retrace l’histoire du Gévaudan sur 2000 ans. Présence de vestiges d’une villa gallo-romaine. Au XIIIème siècle Cogossac était une ferme hospitalière. Au XVIème siècle fut…

©NAGY Régine