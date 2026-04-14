Tous à la ferme – Julien Hindré / David Louzaouen / CUMA Plouzané, CUMA Plouzané, Plouzané

Tous à la ferme – Julien Hindré / David Louzaouen / CUMA Plouzané Dimanche 7 juin, 10h30 CUMA Plouzané Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

– Château gonflable

CUMA Plouzané Kerbers 29280 Plouzané Plouzané 29280 Finistère Bretagne

Animation pour enfants

DR