Tous à la ferme – La ferme dans le verger La ferme dans le verger Gévezé
Tous à la ferme – La ferme dans le verger La ferme dans le verger Gévezé mardi 9 juin 2026.
Tous à la ferme – La ferme dans le verger La ferme dans le verger Gévezé Mardi 9 juin, 10h30 Ille-et-Vilaine
Animations pour les enfants dans la ferme de Guillaume et Clément Trubert
Animations pour les enfants (stand maquillage, jeux…)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-09T10:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-09T18:00:00.000+02:00
1
La ferme dans le verger Le Verger Tixue 35850 Gévezé Gévezé 35850 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Gévezé (Ille-et-Vilaine)
- Marquage Bicycode Espace des droits de l’Homme Gevezé Gévezé 22 mai 2026
- Marquage Bicycode, Espace des droits de l’Homme Gevezé, Gévezé 22 mai 2026
- Tous à la ferme – La ferme dans le verger, La ferme dans le verger, Gévezé 9 juin 2026
- Tous à la ferme – La ferme dans le verger, La ferme dans le verger, Gévezé 9 juin 2026
- Tous à la ferme – La ferme dans le verger, La ferme dans le verger, Gévezé 9 juin 2026