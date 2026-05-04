Tous à la ferme – La ferme dans le verger La ferme dans le verger Gévezé Mardi 9 juin, 10h30 Ille-et-Vilaine

Animations pour les enfants dans la ferme de Guillaume et Clément Trubert

Animations pour les enfants (stand maquillage, jeux…)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-09T10:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-09T18:00:00.000+02:00

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La ferme dans le verger Le Verger Tixue 35850 Gévezé Gévezé 35850 Ille-et-Vilaine



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