Tous à la ferme – La ferme dans le verger, La ferme dans le verger, Gévezé
Tous à la ferme – La ferme dans le verger, La ferme dans le verger, Gévezé mardi 9 juin 2026.
Tous à la ferme – La ferme dans le verger Mardi 9 juin, 10h30 La ferme dans le verger Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-09T10:30:00+02:00 – 2026-06-09T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-09T10:30:00+02:00 – 2026-06-09T18:00:00+02:00
Règlements
• Visite avec guide, pas d’inscription demandée
• Adapté aux bébés
• Adapté aux enfants
La ferme dans le verger Le Verger Tixue 35850 Gévezé Gévezé 35850 Ille-et-Vilaine Bretagne
Visite de la ferme de Guillaume et Clément Trubert
DR
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