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Tous à la ferme – La ferme dans le verger, La ferme dans le verger, Gévezé

Tous à la ferme – La ferme dans le verger, La ferme dans le verger, Gévezé

Tous à la ferme – La ferme dans le verger, La ferme dans le verger, Gévezé mardi 9 juin 2026.

Lieu : La ferme dans le verger

Adresse : Le Verger Tixue 35850 Gévezé

Ville : 35850 Gévezé

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Tous à la ferme – La ferme dans le verger Mardi 9 juin, 10h30 La ferme dans le verger Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-09T10:30:00+02:00 – 2026-06-09T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-09T10:30:00+02:00 – 2026-06-09T18:00:00+02:00

Règlements
• Visite avec guide, pas d’inscription demandée
• Adapté aux bébés
• Adapté aux enfants

La ferme dans le verger Le Verger Tixue 35850 Gévezé Gévezé 35850 Ille-et-Vilaine Bretagne
Visite de la ferme de Guillaume et Clément Trubert

DR

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