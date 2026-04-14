Tous à la ferme – La ferme dans le verger, La ferme dans le verger, Gévezé

Tous à la ferme – La ferme dans le verger Mardi 9 juin, 10h30 La ferme dans le verger Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T10:30:00+02:00 – 2026-06-09T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-09T10:30:00+02:00 – 2026-06-09T18:00:00+02:00

Règlements

• Visite avec guide, pas d’inscription demandée

• Adapté aux bébés

• Adapté aux enfants

La ferme dans le verger Le Verger Tixue 35850 Gévezé Gévezé 35850 Ille-et-Vilaine Bretagne

Visite de la ferme de Guillaume et Clément Trubert

DR