Informations pratiques

Paimpol

Tous à table !

Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-08

Un repas solidaire chez les restaurateurs mobilisés restaurant de la Marne (Paimpol) ; restaurant les Cocottines (Paimpol) ; restaurant le Neptune (Paimpol) ; pizzéria Mezzaluna (Ploubazlanec) ; Charlotte Ô Crêpes (Ploubazlanec). Pour tout repas servi samedi 8 et dimanche 9 août, 1€ revrersé au Secours Populaire pour le financement de loisirs et vacances pour les enfants. .

Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 20 81 99

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English :

L’événement Tous à table ! Paimpol a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol