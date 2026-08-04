Tous à table ! Paimpol
samedi 8 août 2026 · Paimpol
Informations pratiques
Paimpol
Tous à table !
Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-08
Un repas solidaire chez les restaurateurs mobilisés restaurant de la Marne (Paimpol) ; restaurant les Cocottines (Paimpol) ; restaurant le Neptune (Paimpol) ; pizzéria Mezzaluna (Ploubazlanec) ; Charlotte Ô Crêpes (Ploubazlanec). Pour tout repas servi samedi 8 et dimanche 9 août, 1€ revrersé au Secours Populaire pour le financement de loisirs et vacances pour les enfants. .
Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 20 81 99
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English :
L’événement Tous à table ! Paimpol a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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