Tous à vélo, VERQUIN, Verquin

Tous à vélo Vendredi 22 mai, 10h00 VERQUIN Pas-de-Calais

A l’EHPAD, on pédale

Le 22 mai, c’est la fête autour du vélo !

Avec le prêt de vélos adaptés par notre partenaire Cyclable à Verquin, les résidents et les salariés de l’EHPAD Saint-Camille invitent les habitants de Verquin et ses environs à venir pédaler avec eux sur des vélos adaptés ou classiques et partager ainsi un moment de plaisir, en toute sécurité autour du parc de la résidence. Le 22 mai, le parc est transformé en parcours ludique où les spectateurs peuvent applaudir les cyclistes, essayer des vélos, se régaler de produits régionaux et prendre soin d’eux grâce aux partenaires locaux.

Avec l’application Geovélo, les kilomètres ainsi parcourus sont calculés. 90 kms en 2025 sont à battre.

VERQUIN 1 rue Fernand Desmazières Verquin 62131 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Qu’on soit autonome ou pas, rouler à vélo est un petit bonheur de chaque instant. Les résidents et les salariés de l’EHPAD se mobilisent pour pédaler seuls ou en commun sur des vélos adaptés.

