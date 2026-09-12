Tous au Château !, Château des Ducs de Bretagne, Nantes

Informations pratiques

Tous au Château ! Samedi 12 décembre, 15h00 Château des Ducs de Bretagne Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-12T15:00:00+01:00 – 2026-12-12T16:30:00+01:00

Fin : 2026-12-12T15:00:00+01:00 – 2026-12-12T16:30:00+01:00

Laissez-vous emporter par la magie de Noël au Château des ducs de Bretagne. Durant une après-midi d’hiver, les voix claires et joyeuses des enfants de la Pré-Maîtrise de la Cathédrale de Nantes et de la Maîtrise de la Perverie, s’invitent tour à tour dans la cour, les salles et les recoins du Château reliant ainsi histoire et musique, objets patrimoniaux et contes merveilleux. Venez les suivre pour une promenade variée et lumineuse sur le thème de l’Hiver et de Noël au sein de cet écrin enchanteur du patrimoine nantais !

Concert en partenariat avec le Château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes et la Maîtrise de la Perverie.

Entrée libre (sauf pour les interventions musicales dans le parcours du musée d’histoire de Nantes)

Château des Ducs de Bretagne 4, place Marc Elder 44 000 Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Laissez-vous emporter par la magie de Noël au Château des ducs de Bretagne.