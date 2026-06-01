Aubry-du-Hainaut

Tous au jardin à Aubry du Hainaut

38 Rue du Bois Aubry-du-Hainaut Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Tous au Jardin, c’est du vendredi 12 au dimanche 14 Juin

40 éco-jardins sont ouverts et vous proposent des animations, toutes gratuites !

À Aubry-du-Hainaut visite guidée ou libre du Jardin de Théo chez Mr Jean-Pierre LAUDE, 38 rue du Bois, les

– 13 juin de 14h00 à 18h00

– 14 juin de 10h00 à 18h00

Tous au Jardin, c’est du vendredi 12 au dimanche 14 Juin

40 éco-jardins sont ouverts et vous proposent des animations, toutes gratuites !

À Aubry-du-Hainaut visite guidée ou libre du Jardin de Théo chez Mr Jean-Pierre LAUDE, 38 rue du Bois, les

– 13 juin de 14h00 à 18h00

– 14 juin de 10h00 à 18h00 .

38 Rue du Bois Aubry-du-Hainaut 59494 Nord Hauts-de-France

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English :

Tous au Jardin, from Friday June 12 to Sunday June 14

40 eco-gardens are open and offering activities, all free of charge!

In Aubry-du-Hainaut: guided or self-guided tour of Jardin de Théo at Mr Jean-Pierre LAUDE’s, 38 rue du Bois, on

– june 13, 2:00 pm to 6:00 pm

– june 14, 10:00 am to 6:00 pm

L’événement Tous au jardin à Aubry du Hainaut Aubry-du-Hainaut a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Valenciennes