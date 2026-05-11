White Castle Party Aubry-du-Hainaut

Aubry-du-Hainaut

White Castle Party

65 rue Henri Maurice Aubry-du-Hainaut Nord

Tarif : 75 – 75 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :

2026-06-27

White Castle Party Une Garden Party d’exception au Château d’Aubry

Le samedi 27 juin 2026, préparez-vous à vivre l’un des événements les plus chics et mémorables de l’été ! Le prestigieux Château d’Aubry vous ouvre ses jardins pour la White Castle Party, une journée sous le signe de l’élégance, de la convivialité et de la fête.

De 15h à 23h, plongez dans une atmosphère magique où le patrimoine historique rencontre l’énergie des sons actuels. Sortez vos plus belles tenues blanches et laissez-vous porter par une programmation musicale House Music de haute volée.

C’est l’occasion unique de redécouvrir le cadre majestueux du Château d’Aubry dans une ambiance de festival privé.

Entre amis ou en couple, profitez d’un moment hors du temps, entre décontraction estivale et prestige à la française.

Dress Code WHITE (Tenue blanche exigée)

White Castle Party Une Garden Party d’exception au Château d’Aubry

Le samedi 27 juin 2026, préparez-vous à vivre l’un des événements les plus chics et mémorables de l’été ! Le prestigieux Château d’Aubry vous ouvre ses jardins pour la White Castle Party, une journée sous le signe de l’élégance, de la convivialité et de la fête.

De 15h à 23h, plongez dans une atmosphère magique où le patrimoine historique rencontre l’énergie des sons actuels. Sortez vos plus belles tenues blanches et laissez-vous porter par une programmation musicale House Music de haute volée.

C’est l’occasion unique de redécouvrir le cadre majestueux du Château d’Aubry dans une ambiance de festival privé.

Entre amis ou en couple, profitez d’un moment hors du temps, entre décontraction estivale et prestige à la française.

Dress Code WHITE (Tenue blanche exigée) .

65 rue Henri Maurice Aubry-du-Hainaut 59494 Nord Hauts-de-France

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English :

White Castle Party: An exceptional Garden Party at Château d’Aubry

On Saturday, June 27, 2026, get ready for one of the most chic and memorable events of the summer! The prestigious Château d’Aubry opens its gardens to you for the White Castle Party, a day of elegance, conviviality and celebration.

From 3pm to 11pm, immerse yourself in a magical atmosphere where historic heritage meets the energy of today’s sounds. Put on your best white outfits and let yourself be carried away by a top-flight House Music program.

This is a unique opportunity to rediscover the majestic setting of Château d’Aubry in a private festival atmosphere.

With friends or as a couple, enjoy a timeless moment of summer relaxation and French prestige.

Dress Code WHITE (White attire required)

L’événement White Castle Party Aubry-du-Hainaut a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Valenciennes