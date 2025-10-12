Tous en scène avec Descofar Rue Pont ar Laer Moëlan-sur-Mer

Tous en scène avec Descofar

Rue Pont ar Laer Pôle culturel l'Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère

Un concert pas comme les autres sur scène, les élèves de musiques actuelles du Conservatoire et du réseau musique et danse de Quimperlé Communauté partagent une expérience inoubliable aux côtés d’un groupe professionnel.

Cette année, après le Tous en Scène Beatles covers en 2024, Nikolaz Cadoret et le groupe Descofar les accompagneront dans cette aventure musicale. Pour certains élèves, ce concert marquera aussi un temps fort de leur parcours, ils y présenteront leur examen en public. .

