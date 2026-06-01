Saint-Bonnet-de-Joux

Tous En Scène

148 chemin de la zone Saint-Bonnet-de-Joux Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

KARAOKÉ DÉCALÉ EN PLEIN AIR

Bloquez votre soirée du samedi 20 juin ! Venez chanter, rigoler et faire la fête en famille ou entre amis sous les étoiles !

Une soirée unique animée par Déborah Arguel (N’oubliez pas les paroles !) avec échauffement collectif, blindtests, jeux en équipe, ukulélé et un karaoké géant !

Côté gourmand, vous trouverez

Les pizzas de MIMO

Les spécialités grecques de STELIO

Les braseros de JS

Le bar à jus de Leïa

Horaire Dès 18h (Karaoké à 20h30)

Faites tourner le message et venez nombreux ! .

148 chemin de la zone Saint-Bonnet-de-Joux 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 31 24 20

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English : Tous En Scène

L’événement Tous En Scène Saint-Bonnet-de-Joux a été mis à jour le 2026-06-11 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III