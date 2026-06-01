Tous En Scène Saint-Bonnet-de-Joux
Tous En Scène Saint-Bonnet-de-Joux samedi 20 juin 2026.
Saint-Bonnet-de-Joux
Tous En Scène
148 chemin de la zone Saint-Bonnet-de-Joux Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
KARAOKÉ DÉCALÉ EN PLEIN AIR
Bloquez votre soirée du samedi 20 juin ! Venez chanter, rigoler et faire la fête en famille ou entre amis sous les étoiles !
Une soirée unique animée par Déborah Arguel (N’oubliez pas les paroles !) avec échauffement collectif, blindtests, jeux en équipe, ukulélé et un karaoké géant !
Côté gourmand, vous trouverez
Les pizzas de MIMO
Les spécialités grecques de STELIO
Les braseros de JS
Le bar à jus de Leïa
Horaire Dès 18h (Karaoké à 20h30)
Faites tourner le message et venez nombreux ! .
148 chemin de la zone Saint-Bonnet-de-Joux 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 31 24 20
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English : Tous En Scène
L’événement Tous En Scène Saint-Bonnet-de-Joux a été mis à jour le 2026-06-11 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III
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