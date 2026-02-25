Tous en sel Ecomusée du Port des Salines Le Grand-Village-Plage
Tous en sel Ecomusée du Port des Salines Le Grand-Village-Plage dimanche 28 juin 2026.
Tous en sel
Ecomusée du Port des Salines 34 C Rue des anciennes salines Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime
Tarif : 9.5 – 9.5 – 9.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-28 12:30:00
Date(s) :
2026-06-28 2026-09-13
Circuit commenté à vélo avec pause gourmande Sur réservation.
.
Ecomusée du Port des Salines 34 C Rue des anciennes salines Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 70 62 83 le.port.des.salines@ccdc-oleron.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guided bike tour with gourmet break Reservation required.
L’événement Tous en sel Le Grand-Village-Plage a été mis à jour le 2026-02-25 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime