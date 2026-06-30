Informations pratiques

Alençon

Tous en vacances !

27 Rue Albert 1er Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 15:00:00

fin : 2026-08-06 17:00:00

Date(s) :

2026-08-06 2026-08-13

Programme détente à Alençon Plage ! Les bibliothécaires vous attendent au parc des Promenades.

Des lectures pour les enfants en continu sur le thème des vacances et de la mer ainsi qu’un atelier créatif. Des coloriages seront également à disposition ainsi qu’un quiz pour les plus grands.

Lectures pour les 3/7 ans et atelier à partir de 5 ans .

27 Rue Albert 1er Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 82 46 00

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English : Tous en vacances !

L’événement Tous en vacances ! Alençon a été mis à jour le 2026-06-30 par OT CUA ALENCON