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AGENDA · Alençon

Tous en vacances ! Alençon

jeudi 6 août 2026 · Alençon

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
27 Rue Albert 1er
Ville
61000 Alençon
Département
Orne
Tarif

Alençon

Tous en vacances !

27 Rue Albert 1er Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 15:00:00
fin : 2026-08-06 17:00:00

Date(s) :
2026-08-06 2026-08-13

Programme détente à Alençon Plage ! Les bibliothécaires vous attendent au parc des Promenades.

Des lectures pour les enfants en continu sur le thème des vacances et de la mer ainsi qu’un atelier créatif. Des coloriages seront également à disposition ainsi qu’un quiz pour les plus grands.

Lectures pour les 3/7 ans et atelier à partir de 5 ans   .

27 Rue Albert 1er Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 82 46 00 

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English : Tous en vacances !

L’événement Tous en vacances ! Alençon a été mis à jour le 2026-06-30 par OT CUA ALENCON

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