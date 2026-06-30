Tous en vacances ! Alençon
jeudi 6 août 2026 · Alençon
Informations pratiques
Alençon
Tous en vacances !
27 Rue Albert 1er Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 15:00:00
fin : 2026-08-06 17:00:00
Date(s) :
2026-08-06 2026-08-13
Programme détente à Alençon Plage ! Les bibliothécaires vous attendent au parc des Promenades.
Des lectures pour les enfants en continu sur le thème des vacances et de la mer ainsi qu’un atelier créatif. Des coloriages seront également à disposition ainsi qu’un quiz pour les plus grands.
Lectures pour les 3/7 ans et atelier à partir de 5 ans .
27 Rue Albert 1er Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 82 46 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tous en vacances !
L’événement Tous en vacances ! Alençon a été mis à jour le 2026-06-30 par OT CUA ALENCON
À voir aussi à Alençon (Orne)
- Estiv’art Alençon 8 juillet 2026
- Les Folklores du Monde Alençon 9 juillet 2026
- Pied de Nez Alençon 10 juillet 2026
- Visite de la maquette d’Alençon Alençon 11 juillet 2026
- Visite Alençon, la cité des Ducs Alençon 15 juillet 2026