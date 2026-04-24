Tous et Go ! Fêtons nos différences Dinan
Tous et Go ! Fêtons nos différences Dinan samedi 30 mai 2026.
Dinan
Tous et Go ! Fêtons nos différences
Esplanade de la Résistance Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 11:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Rendez-vous pour le temps festif “Tous et Go! Fêtons nos différences” avec notamment un zoom sur la sensibilisation au handicap et la défense des discriminations.
L’Atelier du 5 Bis, centre social municipal, organise cette 5ᵉ édition de Tous et Go, semaine de l’inclusion et une journée festive dédiée à l’inclusion, au vivre-ensemble et à la valorisation des différences. Cet événement rassemble habitants, associations et bénévoles autour d’activités accessibles à tous.
Une journée d’animations pour tous
Tout au long de la journée, vous pourrez profiter d’un large éventail d’activités gratuites et ouvertes à tous les publics
Ateliers créatifs (modelage, peinture, fresque participative, live painting, atelier d’écriture)
Espaces de détente et de bien-être (massages assis, maquillage, tatouages éphémères)
Jeux et initiations pour enfants et familles (jeux en bois, jeux sportifs, quizz, escrime..)
Activités de sensibilisation et de découverte de la différence (langue des signes, parcours handicap, échanges citoyens, bibliothèque vivante)…
Un espace scénique propose des animations tout au long de la journée
Musique (chanson collective, chant-guitare, handpan, chorales)
Spectacles et jonglerie
Quizz interactif
Clôture festive avec danse et ambiance musicale
Convivialité et partage
Un espace buvette et restauration est proposé sur place. Un stand d’accueil permet de s’informer sur les projets locaux et les initiatives solidaires.
Un événement collectif
Tous et Go est rendu possible grâce à l’implication de nombreux partenaires, associations et bénévoles mobilisés pour faire de cette journée et de cette semaine des moments de rencontres, de découvertes et de solidarité. Le groupe se rassemble depuis novembre pour confectionner ces temps, il est ouvert à tous tout au long de l’année.
Programmation complète à venir. .
Esplanade de la Résistance Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 38 21
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English :
L’événement Tous et Go ! Fêtons nos différences Dinan a été mis à jour le 2026-04-24 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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