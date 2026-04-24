Tous et Go ! Fêtons nos différences Dinan

Dinan

Tous et Go ! Fêtons nos différences

Esplanade de la Résistance Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 11:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Rendez-vous pour le temps festif “Tous et Go! Fêtons nos différences” avec notamment un zoom sur la sensibilisation au handicap et la défense des discriminations.

L’Atelier du 5 Bis, centre social municipal, organise cette 5ᵉ édition de Tous et Go, semaine de l’inclusion et une journée festive dédiée à l’inclusion, au vivre-ensemble et à la valorisation des différences. Cet événement rassemble habitants, associations et bénévoles autour d’activités accessibles à tous.

Une journée d’animations pour tous

Tout au long de la journée, vous pourrez profiter d’un large éventail d’activités gratuites et ouvertes à tous les publics

Ateliers créatifs (modelage, peinture, fresque participative, live painting, atelier d’écriture)

Espaces de détente et de bien-être (massages assis, maquillage, tatouages éphémères)

Jeux et initiations pour enfants et familles (jeux en bois, jeux sportifs, quizz, escrime..)

Activités de sensibilisation et de découverte de la différence (langue des signes, parcours handicap, échanges citoyens, bibliothèque vivante)…

Un espace scénique propose des animations tout au long de la journée

Musique (chanson collective, chant-guitare, handpan, chorales)

Spectacles et jonglerie

Quizz interactif

Clôture festive avec danse et ambiance musicale

Convivialité et partage

Un espace buvette et restauration est proposé sur place. Un stand d’accueil permet de s’informer sur les projets locaux et les initiatives solidaires.

Un événement collectif

Tous et Go est rendu possible grâce à l’implication de nombreux partenaires, associations et bénévoles mobilisés pour faire de cette journée et de cette semaine des moments de rencontres, de découvertes et de solidarité. Le groupe se rassemble depuis novembre pour confectionner ces temps, il est ouvert à tous tout au long de l’année.

Programmation complète à venir. .

Esplanade de la Résistance Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 38 21

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English :

L’événement Tous et Go ! Fêtons nos différences Dinan a été mis à jour le 2026-04-24 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme