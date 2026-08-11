AGENDA · Charmoille
TOUS FAMILLE Atelier Créatif Crèche Charmoille
vendredi 9 octobre 2026 · Crèche · Charmoille
Informations pratiques
Charmoille
TOUS FAMILLE Atelier Créatif
Crèche 15 rue de la Vierge Charmoille Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 10:00:00
fin : 2026-10-09 10:00:00
Date(s) :
2026-10-09
Atelier créatif avec Laurie Girardot, art-thérapeute .
Crèche 15 rue de la Vierge Charmoille 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 34 62 83 relais.sancey-belleherbe@famillesrurales.org
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English : TOUS FAMILLE Atelier Créatif
L’événement TOUS FAMILLE Atelier Créatif Charmoille a été mis à jour le 2026-08-11 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE
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