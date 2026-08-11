TOUS FAMILLE Conférence Cinéma Charmoille
mardi 6 octobre 2026 · Cinéma · Charmoille
Informations pratiques
Charmoille
TOUS FAMILLE Conférence
Cinéma 1 Rue du Conot Charmoille Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 20:00:00
fin : 2026-10-06 21:30:00
Date(s) :
2026-10-06
Conférence animée par Gérard Vallat, psychologue-psychothérapeute, autour de L’éveil émotionnel de l’enfant . Cette rencontre sera suivie par moment convivial au café associatif L’École Buissonnière . .
Cinéma 1 Rue du Conot Charmoille 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 34 62 83 relais.sancey-belleherbe@famillesrurales.org
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English : TOUS FAMILLE Conférence
L’événement TOUS FAMILLE Conférence Charmoille a été mis à jour le 2026-08-11 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE
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