Tout le monde s’appelle clara Plages de Baud Rennes Jeudi 30 juillet, 20h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

[Concert – Soul, rock]

À travers des textes intimes et poétiques, les cinq musiciennes créent un espace musical hors du temps. Chant, clavier, guitare, clarinette, batterie et basse vous transportent de la soul au rock alternatif. Le groupe Tout le monde s’appelle clara, est l’histoire d’une réappropriation de ses propres émotions, de ses désirs et de ses failles. Unies par une énergie et une puissance déconcertante, les cinq musiciennes créent un espace musical fédérateur et hors du temps. Au-delà de la musique, le projet représente la vision inclusive d’une scène féminine libre et affirmée.

Pour nous suivre et nous écouter : [https://linktr.ee/transatenville](https://linktr.ee/transatenville?utm_source=linktree_profile_share<sid=bd8b7c22-f36b-4475-a6f9-90bd3112835c%5D%5D)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-30T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-30T21:15:00.000+02:00

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Plages de Baud 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



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