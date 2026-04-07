Tout le programme 2026 du festival ITALISSIMO

Pour sa onzième édition, ITALISSIMO, le Festival de littérature et culture italiennes, revient du 7 au 12 avril 2026 à la Maison de la Poésie – et dans plusieurs autres lieux de la capitale – avec une programmation riche, exigeante et variée pour satisfaire les lecteurs et les amoureux de la Botte. Pendant une semaine entière, une quarantaine d’invités – des auteurs de premier plan et des nouvelles plumes – seront les protagonistes de rencontres, tables rondes, lectures et projections.

Cette année encore, le festival – qui participe aux célébrations des 70 ans du jumelage Paris-Rome – se propose comme un lieu de dialogue, de découverte et de plaisir.

À l’occasion du 70e anniversaire du jumelage Paris-Roma, Paris La Boutique vous invite du 7 au 11 avril à participer à une animation autour de la carte postale. Vous êtes invités à écrire un mot à vos proches, en France comme en Italie, et à l’envoyer grâce à des timbres collectors Paris–Roma mis gratuitement à disposition sur place.

Découvrez dès à présent l’intégralité du programme !

Depuis la première édition en 2016, ce sont plus de trois cent trente invités italiens et français, deux cent quatre-vingt rencontres, lectures, spectacles et projections dans vingt lieux différents. Onze ans de dialogue entre la culture italienne et la culture française, onze ans de découvertes passionnantes et d’échanges émouvants.

Du mardi 07 avril 2026 au dimanche 12 avril 2026 :

gratuit sous condition

Chaque événement dispose de ses propres conditions d’accès. Pensez à les consulter.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-07T02:00:00+02:00

fin : 2026-04-13T01:59:59+02:00

Date(s) :



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