Morsbach

Tout Morsbach joue au Foot

Rue Poincarré Morsbach Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 09:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Tout Morsbach joue au foot. Venez jouer au foot en famille ou entre amis ! Restauration sur place. Pour tout renseignement contactez le 06.86.64.66.32Tout public

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Rue Poincarré Morsbach 57600 Moselle Grand Est +33 6 86 64 66 32

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English :

All of Morsbach plays soccer. Come and play soccer with family and friends! Catering on site. For further information call 06.86.64.66.32

L’événement Tout Morsbach joue au Foot Morsbach a été mis à jour le 2026-05-26 par FORBACH TOURISME