Tout savoir sur Paris Plages 2026
Tout savoir sur Paris Plages 2026 samedi 4 juillet 2026.
Paris Plages, c’est la destination des Parisiennes et des Parisiens qui ne
partent pas en vacances ! Comme tous les ans, une offre gratuite
d’activités pour petits et grands sur deux sites emblématiques : le bassin
de la Villette (19e) et le parc des Rives de Seine (Paris Centre).
Sur le parc des Rives de Seine : du tunnel des Tuileries au pont de
Sully, profitez des quais et détendez-vous ! Transats, terrains de
pétanque, activités douces ou sportives, les Rives de Seine sont une invitation
au farniente et à se prélasser. Le lieu abrite également le nouveau site
de baignade en Seine du bras Marie, situé au pied du pont Louis-Philippe,
ouvert tous les jours, entre 8 h et 18 h.
Sur le bassin de la Villette : activités aquatiques, club enfant, le site propose cette année encore un accès à la base nautique et au port de Paris Plages. Entre baignade, paddle, canoë, tyrolienne et de nombreuses autres activités, on profite du canal et de ses quais !
Paris Plages s’inscrit dans la programmation de Paris en Seine.
Rendez-vous incontournable depuis 2002, Paris Plages revient pour une 24e édition à partir du 4 juillet au parc des Rives de Seine et au bassin de la Villette.
Du samedi 04 juillet 2026 au dimanche 30 août 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-31T01:59:59+02:00
Date(s) :