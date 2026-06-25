Tout savoir sur Paris Plages 2026

Paris Plages, c’est la destination des Parisiennes et des Parisiens qui ne

partent pas en vacances ! Comme tous les ans, une offre gratuite

d’activités pour petits et grands sur deux sites emblématiques : le bassin

de la Villette (19e) et le parc des Rives de Seine (Paris Centre).

Sur le parc des Rives de Seine : du tunnel des Tuileries au pont de

Sully, profitez des quais et détendez-vous ! Transats, terrains de

pétanque, activités douces ou sportives, les Rives de Seine sont une invitation

au farniente et à se prélasser. Le lieu abrite également le nouveau site

de baignade en Seine du bras Marie, situé au pied du pont Louis-Philippe,

ouvert tous les jours, entre 8 h et 18 h.

Sur le bassin de la Villette : activités aquatiques, club enfant, le site propose cette année encore un accès à la base nautique et au port de Paris Plages. Entre baignade, paddle, canoë, tyrolienne et de nombreuses autres activités, on profite du canal et de ses quais !

Paris Plages s’inscrit dans la programmation de Paris en Seine.

Rendez-vous incontournable depuis 2002, Paris Plages revient pour une 24e édition à partir du 4 juillet au parc des Rives de Seine et au bassin de la Villette.

Du samedi 04 juillet 2026 au dimanche 30 août 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-31T01:59:59+02:00

Date(s) :



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