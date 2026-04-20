Tout tracé printemps du dessin rue de Verdun Montpon-Ménestérol

Montpon-Ménestérol

Tout tracé printemps du dessin

rue de Verdun Espace culturel Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 14:30:00

fin : 2026-05-06 16:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Tout tracé printemps du dessin rencontres d’artistes Audrey Bastard et Véronique Marchal de 14h30 à 16h à la Médiathèque 05 53 82 30 54 .

rue de Verdun Espace culturel Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 30 54

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English : Tout tracé printemps du dessin

L’événement Tout tracé printemps du dessin Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-04-20 par Vallée de l’Isle en Périgord