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Tout tracé printemps du dessin rue de Verdun Montpon-Ménestérol

Tout tracé printemps du dessin rue de Verdun Montpon-Ménestérol

Tout tracé printemps du dessin rue de Verdun Montpon-Ménestérol mercredi 6 mai 2026.

Lieu : rue de Verdun

Adresse : Espace culturel

Ville : 24700 Montpon-Ménestérol

Département : Dordogne

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Montpon-Ménestérol

Tout tracé printemps du dessin

rue de Verdun Espace culturel Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 14:30:00
fin : 2026-05-06 16:00:00

Date(s) :
2026-05-06

Tout tracé printemps du dessin rencontres d’artistes Audrey Bastard et Véronique Marchal de 14h30 à 16h à la Médiathèque 05 53 82 30 54   .

rue de Verdun Espace culturel Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 30 54 

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English : Tout tracé printemps du dessin

L’événement Tout tracé printemps du dessin Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-04-20 par Vallée de l’Isle en Périgord

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