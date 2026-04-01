Atelier Hip-Hop Ecole de Danse Montpon-Ménestérol
Atelier Hip-Hop Ecole de Danse Montpon-Ménestérol dimanche 26 avril 2026.
Montpon-Ménestérol
Atelier Hip-Hop
Ecole de Danse 8b rue de Verdun Montpon-Ménestérol Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:30:00
fin : 2026-04-26 12:30:00
Date(s) :
2026-04-26
Stage de hip-hop adultes de 10h30 à 12h30. Ecole de Danse rue de Verdun. 25 € pour les élèves, 28 € pour les non adhérents sur inscription 07 87 76 24 74 ecoledanse_montpon@yahoo.fr .
Ecole de Danse 8b rue de Verdun Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 76 24 74
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English : Atelier Hip-Hop
L’événement Atelier Hip-Hop Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-04-09 par Vallée de l’Isle en Périgord
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