Atelier Hip-Hop Ecole de Danse Montpon-Ménestérol

Montpon-Ménestérol

Atelier Hip-Hop

Ecole de Danse 8b rue de Verdun Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:30:00

fin : 2026-04-26 12:30:00

Date(s) :

2026-04-26

Stage de hip-hop adultes de 10h30 à 12h30. Ecole de Danse rue de Verdun. 25 € pour les élèves, 28 € pour les non adhérents sur inscription 07 87 76 24 74 ecoledanse_montpon@yahoo.fr .

Ecole de Danse 8b rue de Verdun Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 76 24 74

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English : Atelier Hip-Hop

L’événement Atelier Hip-Hop Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-04-09 par Vallée de l’Isle en Périgord