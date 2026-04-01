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Atelier Hip-Hop Ecole de Danse Montpon-Ménestérol

Atelier Hip-Hop Ecole de Danse Montpon-Ménestérol

Atelier Hip-Hop Ecole de Danse Montpon-Ménestérol dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Ecole de Danse

Adresse : 8b rue de Verdun

Ville : 24700 Montpon-Ménestérol

Département : Dordogne

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Montpon-Ménestérol

Atelier Hip-Hop

Ecole de Danse 8b rue de Verdun Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:30:00
fin : 2026-04-26 12:30:00

Date(s) :
2026-04-26

Stage de hip-hop adultes de 10h30 à 12h30. Ecole de Danse rue de Verdun. 25 € pour les élèves, 28 € pour les non adhérents sur inscription 07 87 76 24 74 ecoledanse_montpon@yahoo.fr   .

Ecole de Danse 8b rue de Verdun Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 76 24 74 

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English : Atelier Hip-Hop

L’événement Atelier Hip-Hop Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-04-09 par Vallée de l’Isle en Périgord

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