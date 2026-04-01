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Soirée années 80 La Guinguette de l’Isle Montpon-Ménestérol

Soirée années 80 La Guinguette de l’Isle Montpon-Ménestérol

Soirée années 80 La Guinguette de l’Isle Montpon-Ménestérol samedi 18 avril 2026.

Lieu : La Guinguette de l'Isle

Adresse : 42 rue Paul-Emile Victor

Ville : 24700 Montpon-Ménestérol

Département : Dordogne

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Montpon-Ménestérol

Soirée années 80

La Guinguette de l’Isle 42 rue Paul-Emile Victor Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:00:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Soirée années 80 cocktails et tapas à partir de 20h à la Guinguette de l’Isle soirée animée par l’association Mélodious 05 53 81 46 80   .

La Guinguette de l’Isle 42 rue Paul-Emile Victor Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 46 80 

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English : Soirée années 80

L’événement Soirée années 80 Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-04-13 par Vallée de l’Isle en Périgord

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