Soirée années 80 La Guinguette de l’Isle Montpon-Ménestérol

Montpon-Ménestérol

Soirée années 80

La Guinguette de l’Isle 42 rue Paul-Emile Victor Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Soirée années 80 cocktails et tapas à partir de 20h à la Guinguette de l’Isle soirée animée par l’association Mélodious 05 53 81 46 80 .

La Guinguette de l’Isle 42 rue Paul-Emile Victor Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 46 80

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English : Soirée années 80

L’événement Soirée années 80 Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-04-13 par Vallée de l’Isle en Périgord