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Portes ouvertes aux jardins du coeur Les Jardins du Coeur Montpon-Ménestérol

Portes ouvertes aux jardins du coeur Les Jardins du Coeur Montpon-Ménestérol

Portes ouvertes aux jardins du coeur Les Jardins du Coeur Montpon-Ménestérol lundi 20 avril 2026.

Lieu : Les Jardins du Coeur

Adresse : 26 rue Léonard de Vinci

Ville : 24700 Montpon-Ménestérol

Département : Dordogne

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Montpon-Ménestérol

Portes ouvertes aux jardins du coeur

Les Jardins du Coeur 26 rue Léonard de Vinci Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 09:00:00
fin : 2026-04-25 16:00:00

Date(s) :
2026-04-20

Portes ouvertes aux Jardins du coeur. Du 20 au 25 avril vente de plants. le 25 avril buvette et animations enfants   .

Les Jardins du Coeur 26 rue Léonard de Vinci Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 18 54 

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English : Portes ouvertes aux jardins du coeur

L’événement Portes ouvertes aux jardins du coeur Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-04-10 par Vallée de l’Isle en Périgord

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