Portes ouvertes aux jardins du coeur Les Jardins du Coeur Montpon-Ménestérol

Montpon-Ménestérol

Portes ouvertes aux jardins du coeur

Les Jardins du Coeur 26 rue Léonard de Vinci Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 09:00:00

fin : 2026-04-25 16:00:00

Date(s) :

2026-04-20

Portes ouvertes aux Jardins du coeur. Du 20 au 25 avril vente de plants. le 25 avril buvette et animations enfants .

Les Jardins du Coeur 26 rue Léonard de Vinci Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 18 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Portes ouvertes aux jardins du coeur

L’événement Portes ouvertes aux jardins du coeur Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-04-10 par Vallée de l’Isle en Périgord