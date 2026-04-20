Portes ouvertes aux jardins du coeur Les Jardins du Coeur Montpon-Ménestérol
Portes ouvertes aux jardins du coeur Les Jardins du Coeur Montpon-Ménestérol lundi 20 avril 2026.
Montpon-Ménestérol
Portes ouvertes aux jardins du coeur
Les Jardins du Coeur 26 rue Léonard de Vinci Montpon-Ménestérol Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 09:00:00
fin : 2026-04-25 16:00:00
Date(s) :
2026-04-20
Portes ouvertes aux Jardins du coeur. Du 20 au 25 avril vente de plants. le 25 avril buvette et animations enfants .
Les Jardins du Coeur 26 rue Léonard de Vinci Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 18 54
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English : Portes ouvertes aux jardins du coeur
L’événement Portes ouvertes aux jardins du coeur Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-04-10 par Vallée de l’Isle en Périgord
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