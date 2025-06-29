TOUTE L’HISTOIRE DE LA PEINTURE – HECTOR OBALK – CENTRE DES CONGRES D’ANGERS Angers

TOUTE L’HISTOIRE DE LA PEINTURE – HECTOR OBALK – CENTRE DES CONGRES D’ANGERS Angers samedi 27 juin 2026.

VISUEL PRÉSENTE, EN ACCORD AVEC HORATIO HECTOR OBALK : TOUTE L’HISTOIRE DE LA PEINTUREUN SPECTACLE DE HECTOR OBALKTOUTE L’HISTOIRE DE LA PEINTURE En moins de deux heures Hector Obalk fait un stand up en musique et en images sur l’histoire de la peinture occidentales accompagné de ses musiciens et d’un écran géant projetant des détails époustouflants.Spectacle complet, visuellement sophistiqué, musical et drôlissime, d’un expert original, passionné et pédagogue.Pour tout public, de 9 à 99 ans.Sur la trame d’un mur de 1000 images chaque show propose de visiter toute l’histoire de la peinture de Giotto à Picasso et au-delà. LE MONDEL’excellent Hector Obalk nous explique en musique les chefs d’œuvre de l’art… C’est très très drôle et c’est très très richeTELERAMACeux qui n’y connaissent rien comprendront tout, et les spécialistes seront étonnés d’y apprendre des choses

CENTRE DES CONGRES D’ANGERS 33 BD CARNOT 49100 Angers 49