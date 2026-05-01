Crayssac

Toutes à Poils au Biquette Club

Crayssac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Une journée à la ferme pour découvrir les chèvres angora… dans leur plus simple appareil ! Un moment simple et chaleureux, entre laine, nature et curiosités caprines

Une journée à la ferme pour découvrir les chèvres angora… dans leur plus simple appareil ! Un moment simple et chaleureux, entre laine, nature et curiosités caprines. Venez rencontrer les vraies stars de la journée nos chèvres angora. Elles perdent leur manteau d’hiver… mais gardent tout leur style.

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Crayssac 46150 Lot Occitanie +33 6 73 74 40 09 lebiquetteclub@gmail.com

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English :

A day at the farm to discover Angora goats? in their simplest form! A simple and warm moment, between wool, nature and goat curiosities

L’événement Toutes à Poils au Biquette Club Crayssac a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Cahors Vallée du Lot