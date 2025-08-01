Toutes les expositions gratuites de la Ville
Toutes les expositions gratuites de la Ville vendredi 1 août 2025.
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La Ville de Paris habille les rues et les ponts d’expositions et prouve ainsi que l’art est partout mais surtout : il est gratuit !
Du vendredi 01 août 2025 au vendredi 30 avril 2027 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-08-01T02:00:00+02:00
fin : 2027-05-01T01:59:59+02:00
Date(s) :