TOY STORY 5 Palavas-les-Flots
TOY STORY 5 Palavas-les-Flots mercredi 15 juillet 2026.
Palavas-les-Flots
TOY STORY 5
16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-19 2026-07-24 2026-07-29
Séance cinéma Toy Story 5 de Andrew Stanton (Durée 1h42)
Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique ! .
16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 71 20 34 71
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English : TOY STORY 5
Toy Story 5 Movie Screening by Andrew Stanton (Runtime: 1h42)
L’événement TOY STORY 5 Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 ADT34
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