Palavas-les-Flots

TOY STORY 5

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-19 2026-07-24 2026-07-29

Séance cinéma Toy Story 5 de Andrew Stanton (Durée 1h42)

Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique ! .

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 71 20 34 71

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English : TOY STORY 5

Toy Story 5 Movie Screening by Andrew Stanton (Runtime: 1h42)

L’événement TOY STORY 5 Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 ADT34