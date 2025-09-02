Toy Story Le Carré Blanc – Spectacle Tinqueux

Toy Story Dimanche 26 avril 2026, 10h30 Le Carré Blanc – Spectacle Marne

Gratuit, sans réservation (places limitées)

Âge 6+ | Gratuit, sans réservation (places limitées) | 1h17

Pour ce dernier rendez-vous des petits cinéphiles, le Carré Blanc célèbre les 30 ans du premier film d’animation en images de synthèse réalisé par Pixar. Woody et Buzz l’Eclair n’ont pas pris une ride !

Quand Andy quitte sa chambre, ses jouets se mettent à mener joyeuse vie sous la conduite de Woody le cow-boy. Mais pour son anniversaire le petit garçon reçoit en cadeau un nouveau jouet que les anciens voient arriver comme un rival. Buzz l’éclair, intrépide aventurier de l’espace, va-t-il prendre leur place ? Ou devenir un compagnon d’aventures ? Un film qui a un goût d’enfance pour toutes les générations !

De John Lasseter

Le Carré Blanc – Spectacle Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est

