Traces de la vie sauvage Maison de la Nature Boult-aux-Bois
Traces de la vie sauvage Maison de la Nature Boult-aux-Bois samedi 21 novembre 2026.
Traces de la vie sauvage
Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Apprenez à reconnaître les indices de présence que nous laissent la grande et la petite faune sauvage.Sortie gratuite et commentée Inscription obligatoire
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Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com
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English :
Learn to recognize the signs of presence left behind by large and small wild animals
L’événement Traces de la vie sauvage Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-03-19 par Ardennes Tourisme