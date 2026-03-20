Traces de la vie sauvage Maison de la Nature Boult-aux-Bois

Traces de la vie sauvage 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 2026-11-21

Traces de la vie sauvage Maison de la Nature Boult-aux-Bois samedi 21 novembre 2026.

Traces de la vie sauvage

Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21
fin : 2026-11-21

Date(s) :
2026-11-21

Apprenez à reconnaître les indices de présence que nous laissent la grande et la petite faune sauvage.Sortie gratuite et commentée Inscription obligatoire
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Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98  maisonnatureboult@gmail.com

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English :

Learn to recognize the signs of presence left behind by large and small wild animals

L’événement Traces de la vie sauvage Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-03-19 par Ardennes Tourisme

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