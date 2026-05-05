Tracteur Blues, Voir lien pour le lieu, Mantes-la-Ville

Tracteur Blues 29 – 31 mai Voir lien pour le lieu Yvelines

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T19:00:00+02:00 – 2026-05-29T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-31T16:00:00+02:00 – 2026-05-31T21:00:00+02:00

11e édition

TRACTEUR BLUES

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29, 30 & 31 mai

MÉRICOURT, BOUAFLE & ST-MARTIN-LA-GARENNE

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Concerts, marché artisanal, bar, & restauration, espace enfants…

Avec : Will Barber, The Buttshakers, Black Bean Wood, One Rusty Band, Les Witch Doctors, Dandelion String Band & Hot Swing Orchestra !

Voir lien pour le lieu 78 Mantes la Ville Mantes-la-Ville 78711 Yvelines Île-de-France

Tracteur Blues