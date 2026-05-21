Hagenthal-le-Haut

Tracteur Traffa

Rue du Lindenhof Hagenthal-le-Haut Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Une journée de rencontre entre passionnés de véhicules anciens (tracteurs, deux roues, voitures, camions, etc.). Plus de 400 véhicules exposés dans une ambiance conviviale. Ouvert à tous, le Tracteur Traffa est également l’occasion de partager un moment entre amis ou en famille.

Bar et restauration sur place. Plusieurs animations autour des véhicules durant la journée. 0 .

Rue du Lindenhof Hagenthal-le-Haut 68220 Haut-Rhin Grand Est +33 6 45 78 12 22 jean.pfendler@lindenhof.fr

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English :

L’événement Tracteur Traffa Hagenthal-le-Haut a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue