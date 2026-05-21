Tracteur Traffa Hagenthal-le-Haut
Tracteur Traffa Hagenthal-le-Haut dimanche 19 juillet 2026.
Hagenthal-le-Haut
Tracteur Traffa
Rue du Lindenhof Hagenthal-le-Haut Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Une journée de rencontre entre passionnés de véhicules anciens (tracteurs, deux roues, voitures, camions, etc.). Plus de 400 véhicules exposés dans une ambiance conviviale. Ouvert à tous, le Tracteur Traffa est également l’occasion de partager un moment entre amis ou en famille.
Bar et restauration sur place. Plusieurs animations autour des véhicules durant la journée. 0 .
Rue du Lindenhof Hagenthal-le-Haut 68220 Haut-Rhin Grand Est +33 6 45 78 12 22 jean.pfendler@lindenhof.fr
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English :
L’événement Tracteur Traffa Hagenthal-le-Haut a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
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