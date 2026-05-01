Tracteurs Tondeuses Cross Glandage
Tracteurs Tondeuses Cross Glandage samedi 30 mai 2026.
Glandage
Tracteurs Tondeuses Cross
Le village Glandage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Buvette, tombola et mini challenge
Repas le soir ( Taboulé/saucisses de Toulouse/frites/dessert)
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Le village Glandage 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 07 85 00
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English :
Refreshment bar, tombola and mini challenge
Evening meal (Tabouleh/Toulouse sausages/fries/dessert)
L’événement Tracteurs Tondeuses Cross Glandage a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Pays Diois