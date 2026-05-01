TradiChapelles en MENE Langourla Gomené

Gomené

TradiChapelles en MENE

Langourla Chapelle Saint-Joseph Gomené Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Mettre en valeur la patrimoine bâti et la culture gallèse, musiciens, chanteurs, conteurs, se produiront simultanément dans 14 chapelles et 42 groupes.

Dans cette chapelle Black Stuff, Les V’Lacors et le trio A3. .

Langourla Chapelle Saint-Joseph Gomené 22230 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 86 85 34 34

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English :

L’événement TradiChapelles en MENE Gomené a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de tourisme Bretagne Centre