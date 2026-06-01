Tradition et avenir dans le manoir et le parc : du vol des perruches aux autres créateurs de cœur chez Vogelsang, Herrenhaus Vogelsang, Lalendorf
Tradition et avenir dans le manoir et le parc : du vol des perruches aux autres créateurs de cœur chez Vogelsang, Herrenhaus Vogelsang, Lalendorf samedi 6 juin 2026.
Tradition et avenir dans le manoir et le parc : du vol des perruches aux autres créateurs de cœur chez Vogelsang 6 et 7 juin Herrenhaus Vogelsang Landkreis Rostock
5 euros par personne, gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Wunschen dans le cœur du Mecklembourg avec une histoire de pierre… Le regard ouvert aux fils historiques.
Herrenhaus Vogelsang Lindenstraße 9, 18279 Lalendorf, OT Vogelsang Lalendorf 18279 Landkreis Rostock Mecklenburg-Vorpommern https://www.facebook.com/profile.php?id=100053946435447# Parc paysager anglais et café sur place V.Programme d’événements dans le domaine des saisons et lieu de mariage Parc accessible aux personnes à mobilité réduite, le manoir Cafe V juste au-dessus de l’escalier en pierre.
Dans ses visites guidées toutes les heures, le propriétaire du château ne montre pas seulement des mondes passés. Ensuite, visite à l’improviste dans le nouveau café V de l’hôtel. (Les visites sont to
Herrenhaus Vogelsang © Uhde