Tradition et avenir dans le manoir et le parc : du vol des perruches aux autres créateurs de cœur chez Vogelsang, Herrenhaus Vogelsang, Lalendorf

Tradition et avenir dans le manoir et le parc : du vol des perruches aux autres créateurs de cœur chez Vogelsang 6 et 7 juin Herrenhaus Vogelsang Landkreis Rostock

5 euros par personne, gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Wunschen dans le cœur du Mecklembourg avec une histoire de pierre… Le regard ouvert aux fils historiques.

Herrenhaus Vogelsang Lindenstraße 9, 18279 Lalendorf, OT Vogelsang Lalendorf 18279 Landkreis Rostock Mecklenburg-Vorpommern https://www.facebook.com/profile.php?id=100053946435447# Parc paysager anglais et café sur place V.Programme d’événements dans le domaine des saisons et lieu de mariage Parc accessible aux personnes à mobilité réduite, le manoir Cafe V juste au-dessus de l’escalier en pierre.

Dans ses visites guidées toutes les heures, le propriétaire du château ne montre pas seulement des mondes passés. Ensuite, visite à l’improviste dans le nouveau café V de l’hôtel. (Les visites sont to

Herrenhaus Vogelsang © Uhde