Trahisons Compiègne mardi 10 février 2026.

Place Briet d'Aubigny Compiègne Oise

Tarif : 20 – 20 – 26

Début : 2026-02-10 20:30:00

2026-02-10

Une femme, deux hommes, une histoire d’infidélité. En partant de ce schéma classique du théâtre, Harold Pinter retrace avec génie les sept années de cette triangulation amoureuse des séparations aux rencontres, des aveux aux mensonges. Une pièce captivante excellement interprétée où se rencontrent sentiments et non-dits. Une réussite !

7 ans de relations. 7 ans d’une relation cachée entre Emma et Jerry, le meilleur ami de son mari. Puis, un aveu. Voilà le point de départ de cette pièce d’Harold Pinter. Cependant, l’aveu d’Emma n’est pas fait à son mari Robert, mais à son amant. Elle lui avoue qu’elle a tout dit à son mari. Ainsi, débute un récit avec une chronologie à rebours, où le public découvre les contradictions de cette relation en remontant à ses racines. Ainsi, le suspense ne repose plus sur le dénouement, mais sur le cheminement.

Portée par le jeu particulièrement jubilatoire des trois talentueux comédiens, Swann Arlaud, auréolé de 3 César (Petit paysan, Grâce à Dieu, Anatomie d’une chute), Marc Arnaud et Marie Kauffmann, Trahisons révèle la complexité de nos rapports amoureux et amicaux dans une véritable enquête sur la vérité. Qui manipule ? Qui a raison ? Qui est la victime ?

Amour, amitié et trahison Pinter fouille l'âme humaine jusqu'au vertige.

Place Briet d’Aubigny Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 92 76 76 billetterie@theatresdecompiegne.com

