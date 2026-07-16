Informations pratiques

L’Orbrie

Trail bol d’air 2026

L’Orbrie, Forêt de Mervent L’Orbrie Vendée

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Trail Bol d’Air à l’Orbrie, une journée sportive en forêt de Mervent avec plusieurs parcours adaptés à tous les niveaux.

L’association Cours Toujours 85 organise une nouvelle édition du Bol d’Air à l’Orbrie, en forêt de Mervent.

Au programme

Trail de 8 km (Boucle de Mélusine)

Trail de 13 km (Boucle de Sauvaget)

Trail de 25 km (Boucle de l’Ermite)

Trail de 52 km (Boucle des Verreries)

Marche de 10 km

Plusieurs parcours sont proposés afin de satisfaire les coureurs de tous niveaux, des débutants aux plus expérimentés.

Restauration sur place.

Inscriptions courstoujours85.fr ou nikrome.com

Renseignements 06 41 57 21 88 .

L’Orbrie, Forêt de Mervent L’Orbrie 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 41 57 21 88

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English :

Trail Bol d’Air in l’Orbrie, a day of outdoor activities in the Mervent Forest featuring several trails suitable for all skill levels.

L’événement Trail bol d’air 2026 L’Orbrie a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin