Trail commenté des grottes & chauves-souris de Pierre-la-Treiche rue de Viterne Pierre-la-Treiche

Pierre-la-Treiche

Trail commenté des grottes & chauves-souris de Pierre-la-Treiche

rue de Viterne Salle des fêtes Pierre-la-Treiche Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-22 18:30:00

fin : 2026-05-22 20:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Cette Odyssée Nature vous emmène à la découverte d’un patrimoine naturel secret et fascinant les grottes, falaises et corridors forestiers de Pierre-la-Treiche, véritables refuges pour de nombreuses espèces de chauves-souris.

Accompagnés d’un passioné des chiroptères et fin connaisseur du massif, vous partirez pour un trail commenté de 8km, alternant sections roulantes et arrêts d’observation.

Cette sortie sportive douce est pensée pour prendre le temps d’apprendre en mouvement, au rythme de la nature.

Au programme de cette exploration active

– découverte des grottes et anciennes zones d’exploitation.

– présentation des chauves-souris locales

– arrêts d’interprétation tout au long du parcours

– sensibilisation à la protection des espèces

– trail accessible

Sur inscriptionTout public

0 .

rue de Viterne Salle des fêtes Pierre-la-Treiche 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

This Nature Odyssey takes you on a fascinating journey of discovery of a secret natural heritage: the caves, cliffs and forest corridors of Pierre-la-Treiche, a haven for many species of bat.

Accompanied by a chiropteran enthusiast and connoisseur of the massif, you’ll set off on an 8km trail with commentary, alternating between rolling sections and observation stops.

This gentle outing is designed to give you the time to learn in motion, at nature’s pace.

The program for this active exploration includes

– discovery of caves and former mining areas.

– presentation of local bats

– interpretation stops along the way

– species protection awareness

– accessible trail

Registration required

L’événement Trail commenté des grottes & chauves-souris de Pierre-la-Treiche Pierre-la-Treiche a été mis à jour le 2026-04-23 par MT TERRES TOULOISES