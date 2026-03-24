Trail d’Accolay Deux Rivières
Trail d’Accolay Deux Rivières samedi 15 août 2026.
Trail d’Accolay
Accolay Deux Rivières Yonne
Tarif : 0 – 0 – 38 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-15
En 2026, on vous donne rendez-vous pour la 45ème édition du Trail d’Accolay.
La tentation était trop belle ! Vous l’avez plébiscitée, alors
les coteaux d’Irancy vous accueilleront à nouveau cette année pour la montée des caves le samedi après midi.
Et le dimanche à Accolay retrouvez nos trois trails 100% nature et éco-responsables.
Les plus téméraires relèveront le défi en associant la Montée des Caves à un des trails !
Sans oublier une marche nordique chronométrée de 12 km, une randonnée guidée, et l’animation enfants pour permettre à tous de découvrir nos sentiers. .
Accolay Deux Rivières 89460 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Trail d’Accolay
L’événement Trail d’Accolay Deux Rivières a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois