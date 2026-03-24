Trail d’Accolay

Accolay Deux Rivières Yonne

Tarif : 0 – 0 – 38 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-15

En 2026, on vous donne rendez-vous pour la 45ème édition du Trail d’Accolay.

La tentation était trop belle ! Vous l’avez plébiscitée, alors

les coteaux d’Irancy vous accueilleront à nouveau cette année pour la montée des caves le samedi après midi.

Et le dimanche à Accolay retrouvez nos trois trails 100% nature et éco-responsables.

Les plus téméraires relèveront le défi en associant la Montée des Caves à un des trails !

Sans oublier une marche nordique chronométrée de 12 km, une randonnée guidée, et l’animation enfants pour permettre à tous de découvrir nos sentiers. .

Accolay Deux Rivières 89460 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Trail d’Accolay

L’événement Trail d’Accolay Deux Rivières a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois