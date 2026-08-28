Informations pratiques

Durtol

Trail de gare à gare de Volvic à Durtol

Gare de Durtol-Nohanent Durtol Puy-de-Dôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 15:00:00

fin : 2026-10-20 18:00:00

Date(s) :

2026-10-20

Vivez une expérience sportive originale en combinant train et trail au cœur de la Chaîne des Puys.

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Gare de Durtol-Nohanent Durtol 63830 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr

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English :

Enjoy a unique sporting experience that combines train travel and trail running in the heart of the Chaîne des Puys.

L’événement Trail de gare à gare de Volvic à Durtol Durtol a été mis à jour le 2026-08-28 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme