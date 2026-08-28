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AGENDA · Durtol

Trail de gare à gare de Volvic à Durtol Durtol

mardi 20 octobre 2026 · Durtol

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Gare de Durtol-Nohanent
Ville
63830 Durtol
Département
Puy-de-Dôme
Tarif
5 5 5

Durtol

Trail de gare à gare de Volvic à Durtol

Gare de Durtol-Nohanent Durtol Puy-de-Dôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 15:00:00
fin : 2026-10-20 18:00:00

Date(s) :
2026-10-20

Vivez une expérience sportive originale en combinant train et trail au cœur de la Chaîne des Puys.
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Gare de Durtol-Nohanent Durtol 63830 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes   lestraversees@puy-de-dome.fr

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English :

Enjoy a unique sporting experience that combines train travel and trail running in the heart of the Chaîne des Puys.

L’événement Trail de gare à gare de Volvic à Durtol Durtol a été mis à jour le 2026-08-28 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme