Trail de gare à gare de Volvic à Durtol Durtol
mardi 20 octobre 2026 · Durtol
Informations pratiques
Durtol
Trail de gare à gare de Volvic à Durtol
Gare de Durtol-Nohanent Durtol Puy-de-Dôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 15:00:00
fin : 2026-10-20 18:00:00
Date(s) :
2026-10-20
Vivez une expérience sportive originale en combinant train et trail au cœur de la Chaîne des Puys.
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Gare de Durtol-Nohanent Durtol 63830 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr
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English :
Enjoy a unique sporting experience that combines train travel and trail running in the heart of the Chaîne des Puys.
L’événement Trail de gare à gare de Volvic à Durtol Durtol a été mis à jour le 2026-08-28 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme