Trail de la Barousse FERRERE Ferrère

Trail de la Barousse

FERRERE Au chalets de Saint Nérée Ferrère Hautes-Pyrénées

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-15

14eme édition du Trail de la Barousse

Vendredi >> Kv Didier Bellan

Samedi

Trail Le Tourroc / Trail Le Robuste / Trail Le petit Hardu / Rando

Dimanche

Trail Les Résistants / Trail Le Gouhouroun / Trail Le Lacquet

3 défis challenge club/entreprise

Voici l’adresse du site internet

le lien pour devenir bénévole

https://www.traildebarousse.com/devenir-benevole/

FERRERE Au chalets de Saint Nérée Ferrère 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 30 60 33 10 barousseoxy@orange.fr

English :

14th edition of the Trail de la Barousse

Friday >> Kv Didier Bellan

Saturday

Trail Le Tourroc / Trail Le Robuste / Trail Le petit Hardu / Rando

Sunday

Trail Les Résistants / Trail Le Gouhouroun / Trail Le Lacquet

3 club/company challenges

Here is the website address:

the link to become a volunteer

https://www.traildebarousse.com/devenir-benevole/

German :

14. Ausgabe des Trail de la Barousse

Freitag >> Kv Didier Bellan

Samstag

Trail Le Tourroc / Trail Le Robuste / Trail Le petit Hardu / Rando

Sonntag

Trail Les Résistants / Trail Le Gouhouroun / Trail Le Lacquet

3 Herausforderungen challenge club/entreprise

Hier die Adresse der Website:

der Link, um Freiwilliger zu werden

https://www.traildebarousse.com/devenir-benevole/

Italiano :

14a edizione del Trail de la Barousse

Venerdì >> Kv Didier Bellan

Sabato

Trail Le Tourroc / Trail Le Robuste / Trail Le petit Hardu / Rando

Domenica

Sentiero Les Résistants / Sentiero Le Gouhouroun / Sentiero Le Lacquet

3 sfide di club/società

Ecco l’indirizzo del sito web:

il link per diventare volontario

https://www.traildebarousse.com/devenir-benevole/

Espanol :

14ª edición del Trail de la Barousse

Viernes >> Kv Didier Bellan

Sábado

Trail Le Tourroc / Trail Le Robuste / Trail Le petit Hardu / Rando

Domingo

Sendero Les Résistants / Sendero Le Gouhouroun / Sendero Le Lacquet

3 desafíos club/empresa

Aquí está la dirección del sitio web:

el enlace para hacerse voluntario

https://www.traildebarousse.com/devenir-benevole/

