Trail de la Barousse FERRERE Ferrère

Trail de la Barousse
FERRERE Au chalets de Saint Nérée Ferrère Hautes-Pyrénées
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-17
2026-05-15
14eme édition du Trail de la Barousse
Vendredi >> Kv Didier Bellan
Samedi
Trail Le Tourroc / Trail Le Robuste / Trail Le petit Hardu / Rando
Dimanche
Trail Les Résistants / Trail Le Gouhouroun / Trail Le Lacquet
3 défis challenge club/entreprise
Voici l’adresse du site internet
le lien pour devenir bénévole
https://www.traildebarousse.com/devenir-benevole/
FERRERE Au chalets de Saint Nérée Ferrère 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 30 60 33 10 barousseoxy@orange.fr
English :
14th edition of the Trail de la Barousse
Friday >> Kv Didier Bellan
Saturday
Trail Le Tourroc / Trail Le Robuste / Trail Le petit Hardu / Rando
Sunday
Trail Les Résistants / Trail Le Gouhouroun / Trail Le Lacquet
3 club/company challenges
Here is the website address:
the link to become a volunteer
https://www.traildebarousse.com/devenir-benevole/
German :
14. Ausgabe des Trail de la Barousse
Freitag >> Kv Didier Bellan
Samstag
Trail Le Tourroc / Trail Le Robuste / Trail Le petit Hardu / Rando
Sonntag
Trail Les Résistants / Trail Le Gouhouroun / Trail Le Lacquet
3 Herausforderungen challenge club/entreprise
Hier die Adresse der Website:
der Link, um Freiwilliger zu werden
https://www.traildebarousse.com/devenir-benevole/
Italiano :
14a edizione del Trail de la Barousse
Venerdì >> Kv Didier Bellan
Sabato
Trail Le Tourroc / Trail Le Robuste / Trail Le petit Hardu / Rando
Domenica
Sentiero Les Résistants / Sentiero Le Gouhouroun / Sentiero Le Lacquet
3 sfide di club/società
Ecco l’indirizzo del sito web:
il link per diventare volontario
https://www.traildebarousse.com/devenir-benevole/
Espanol :
14ª edición del Trail de la Barousse
Viernes >> Kv Didier Bellan
Sábado
Trail Le Tourroc / Trail Le Robuste / Trail Le petit Hardu / Rando
Domingo
Sendero Les Résistants / Sendero Le Gouhouroun / Sendero Le Lacquet
3 desafíos club/empresa
Aquí está la dirección del sitio web:
el enlace para hacerse voluntario
https://www.traildebarousse.com/devenir-benevole/
L’événement Trail de la Barousse Ferrère a été mis à jour le 2025-10-11 par OT de Neste-Barousse|CDT65